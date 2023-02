"Mai giustificabile". Strage a Crotone, altro schiaffo di Piantedosi alla sinistra (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto così a chi a margine di un convegno dell'Anci ha chiesto il suo parere sul naufragio di migranti avvenuto a Crotone. Il numero due del Viminale ribadisce quanto già detto ieri, a poche ore dalla tragedia. "Se fossi stato io in difficoltà, non sarei mai partito, perché sono stato educato alla responsabilità", aveva detto l'ex prefetto. Quanto agli scafisti, Piantedosi dichiara che "ci stiamo lavorando, è un problema internazionale". E l'Europa? "Sto andando in Francia", aggiunge il titolare del Viminale, per un bilaterale con il ministro dell'interno francese. L'opposizione si è indignata per le sue parole considerate inappropriate, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli". Il ministro dell'Interno Matteoha risposto così a chi a margine di un convegno dell'Anci ha chiesto il suo parere sul naufragio di migranti avvenuto a. Il numero due del Viminale ribadisce quanto già detto ieri, a poche ore dtragedia. "Se fossi stato io in difficoltà, non sarei mai partito, perché sono stato educatoresponsabilità", aveva detto l'ex prefetto. Quanto agli scafisti,dichiara che "ci stiamo lavorando, è un problema internazionale". E l'Europa? "Sto andando in Francia", aggiunge il titolare del Viminale, per un bilaterale con il ministro dell'interno francese. L'opposizione si è indignata per le sue parole considerate inappropriate, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Melaion : @MarcoFattorini Gli #italiani non capiscono un kazzo di niente. Sì, è real politik allearsi ai mafiosi in #Italia,… - smoke_intheair : RT @femmefleurie: se a 14 anni siete dei bulli questo non è giustificabile dalla 'tenera età'. Io ero stupida, ignorante e priva di contenu… - LaGhisaura : @andrea_xtr @MaxBernardini Io non ho idea di cos'abbia provocato il pestaggio, mai giustificabile. Ma non giudico s… - angelames_ : @Pepi08047533 Ma che cavolo dici? Il tradimento non è mai giustificabile, se non ti piace Tavassi non usare questo # - sil_99via : @SilviaColli00 Non blocco nessuno perché ognuno può guardare e passare oltre, insultare invece non è mai giustifica… -