“Ma la Schlein è trans?”: l’attacco di Carlo Taormina alla nuova segretaria del Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein (qui il profilo) ha vinto le primarie del Pd diventando la nuova segretaria del Partito Democratico: l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna ha stravolto i pronostici ribaltando i risultati dei circoli, nei quali aveva trionfato lo sfidante Stefano Bonaccini, diventando così la più giovane segretaria del Pd di sempre. Ma sui social questa novità non piace proprio a tutti. Su Twitter nel giro di poche ore è finito infatti in tendenza l’hashtag #pippofranco: nel gioco poco divertente la Schlein avrebbe una certa somiglianza con l’attore ex Bagaglino. E in tanti sui social hanno iniziato a far girare vari fotomontaggi – prodotti con più o meno accuratezza – retwittati e ricondivisi da centinaia di utenti, evidentemente convinti che il paragone faccia ridere. Tra gli attacchi più bassi quello ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly(qui il profilo) ha vinto le primarie del Pd diventando ladel Partito Democratico: l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna ha stravolto i pronostici ribaltando i risultati dei circoli, nei quali aveva trionfato lo sfidante Stefano Bonaccini, diventando così la più giovanedel Pd di sempre. Ma sui social questa novità non piace proprio a tutti. Su Twitter nel giro di poche ore è finito infatti in tendenza l’hashtag #pippofranco: nel gioco poco divertente laavrebbe una certa somiglianza con l’attore ex Bagaglino. E in tanti sui social hanno iniziato a far girare vari fotomontaggi – prodotti con più o meno accuratezza – retwittati e ricondivisi da centinaia di utenti, evidentemente convinti che il paragone faccia ridere. Tra gli attacchi più bassi quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Mario #Adinolfi: “#Schlein è per il ‘matrimonio’ gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender,… - marckons : RT @marioadinolfi: Schlein è per il “matrimonio” gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender, considera l’aborto un di… - silvanoavvento : RT @marioadinolfi: Schlein è per il “matrimonio” gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender, considera l’aborto un di… - davysmile1 : RT @marioadinolfi: Schlein è per il “matrimonio” gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender, considera l’aborto un di… - Azzurra54227165 : RT @ultimora_pol: Mario #Adinolfi: “#Schlein è per il ‘matrimonio’ gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender, consid… -