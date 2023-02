"Ma è nuda, si vede...". Gaffe hot in diretta tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante la finale del concorso per l'Eurovision, il conduttore Jonathan Kashanian è stato costretto a fermare un collegamento esterno perché nell'inquadratura è comparsa una donna nuda Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante la finale del concorso per l'Eurovision, il conduttore Jonathan Kashanian è stato costretto a fermare un collegamento esterno perché nell'inquadratura è comparsa una donna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaioGracco1 : @Joder47 @michele20219736 @GiuliaCortese1 @SOCIALISTA1974 Non è assolutamente una metafora!!!!! Quello che vede è u… - MARZIA56654988 : @ fate un confronto della cultura di questa con i grandi come Costanzo@ vede solo soldi e pancia nuda x Milano #chiaraferragni - gioba23 : Tontonella praticamente nuda le si vede tutto , se non lo metteva il vestito era uguale di quanto se lo alza ??????????#GFvip - Annalis16915465 : @GrandeFratello Vi prego basta … che idea sbagliata dell’amore che da …. Antonella viziata , egocentrica lo si vede… - UnicornApproves : @4liricoalchimis Tesoro, sarai un 30enne che non esce di casa da secoli, vede le donne solo nei porno e non sa manc… -