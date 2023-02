"Ma è completamente nuda!". Sconcerto in diretta tv: questa scena... | Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gaffe clamorosa durante Una voce per San Marino, il concorso canoro che decreta l'artista che rappresenterà il Paese all'Eurovision: dopo che il conduttore, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, ha dato la linea al suo inviato, è successo qualcosa di incredibile. A trionfare sono stati i Piqued Jacks, che con la loro canzone "Like an animal" hanno sbaragliato la concorrenza. Ma a catturare l'attenzione del pubblico è stato qualcos'altro: un imbarazzante fuori programma avvenuto a metà serata, quando in Video è comparsa una donna nuda. Dunque a metà serata, quando la gara era ancora in pieno svolgimento, dopo che il conduttore ha passato la linea a Irol Etti, collegato dal San Marino Outlet Experience, si è visto qualcosa di anomalo nella postazione scelta dall'inviato. Quando le telecamere lo hanno inquadrato, infatti, la regia - invece di stringere sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gaffe clamorosa durante Una voce per San Marino, il concorso canoro che decreta l'artista che rappresenterà il Paese all'Eurovision: dopo che il conduttore, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, ha dato la linea al suo inviato, è successo qualcosa di incredibile. A trionfare sono stati i Piqued Jacks, che con la loro canzone "Like an animal" hanno sbaragliato la concorrenza. Ma a catturare l'attenzione del pubblico è stato qualcos'altro: un imbarazzante fuori programma avvenuto a metà serata, quando inè comparsa una donna nuda. Dunque a metà serata, quando la gara era ancora in pieno svolgimento, dopo che il conduttore ha passato la linea a Irol Etti, collegato dal San Marino Outlet Experience, si è visto qualcosa di anomalo nella postazione scelta dall'inviato. Quando le telecamere lo hanno inquadrato, infatti, la regia - invece di stringere sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole202022 : Mando foto completamente nuda a chi mette like e rt ?? - Fabrizi31650619 : RT @sole202022: Mando foto completamente nuda a chi mette like e rt ?? - Fish69White : RT @sole202022: Mando foto completamente nuda a chi mette like e rt ?? - massimo38677397 : RT @sole202022: Mando foto completamente nuda a chi mette like e rt ?? - setzer_85 : RT @sole202022: Mando foto completamente nuda a chi mette like e rt ?? -