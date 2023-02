M5s smentisce sostegno a Schlein alle primarie Pd: “Non viviamo di luce riflessa” (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’occhio social e politico più attento non è sfuggita la formazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle (M5s) che si sono congratulati con Elly Schlein per la sua elezioni al nuovo segretario del Pd. Non sono infatti mancate insinuazioni sul ruolo che il partito grillino avrebbe avuto nel sovvertire un risultato oggettivamente inatteso e in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) All’occhio social e politico più attento non è sfuggita la formazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle (M5s) che si sono congratulati con Ellyper la sua elezioni al nuovo segretario del Pd. Non sono infatti mancate insinuazioni sul ruolo che il partito grillino avrebbe avuto nel sovvertire un risultato oggettivamente inatteso e in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... condaghe : @CeresaRaffaele Cosa ci veda lei di antifascista in una elezione che sposta pericolosamente il PD verso il populism… - andreacesqui : RT @NelloAng: Il #Superbonus rappresenta solo il 4-5% dell’intero ammontare delle truffe in edilizia. A dirlo non è il M5S ma il comandant… - SorryNs : RT @NelloAng: Il #Superbonus rappresenta solo il 4-5% dell’intero ammontare delle truffe in edilizia. A dirlo non è il M5S ma il comandant… - cotrozzi_lisa : RT @NelloAng: Il #Superbonus rappresenta solo il 4-5% dell’intero ammontare delle truffe in edilizia. A dirlo non è il M5S ma il comandant… - GiorgioAntonel1 : RT @NelloAng: Il #Superbonus rappresenta solo il 4-5% dell’intero ammontare delle truffe in edilizia. A dirlo non è il M5S ma il comandant… -