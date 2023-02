Luxuria in lacrime: 'Non ringrazio Costanzo per avermi resa famosa, ma per avermi resa una figlia' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vladimir Luxuria ha condiviso con emozione i suoi primi ricordi con Maurizio Costanzo , morto venerdì scorso a 84 anni, a "Verissimo", il "salotto" televisivo di Silvia Toffanin su Canale 5. Mentre ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vladimirha condiviso con emozione i suoi primi ricordi con Maurizio, morto venerdì scorso a 84 anni, a "Verissimo", il "salotto" televisivo di Silvia Toffanin su Canale 5. Mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_roma : Vladimir Luxuria in lacrime: 'Non ringrazio Costanzo perché mi rese famosa, ma perché mi rese una figlia' - infoitcultura : Maurizio Costanzo, Luxuria in lacrime da Silvia Toffanin: «Grazie a lui mia madre mi accettò, chiamò a casa mia per… - infoitcultura : Maurizio Costanzo, Luxuria in lacrime da Silvia Toffanin: «Grazie a lui mia madre mi accettò, chiamò a casa mia per… - ilmessaggeroit : Maurizio Costanzo, Luxuria in lacrime da Silvia Toffanin: «Grazie a lui mia madre mi accettò, chiamò a casa mia per… -