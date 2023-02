Lutto in Fi | morto improvvisamente Anthony Masini | coordinatore a Capannori

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) E’a 54 anni, a seguito di un malore improvviso,di Fi a(Lucca). A darne notizia lo stesso partito che esprime cordoglio. “Mai come stavolta – si legge in una nota congiunta delregionale Massimo Mallegni, di quello provinciale Maurizio Marchetti e del responsabile regionale dei giovani di Forza Italia Matteo Scannerini – non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia di, che prima di essere ildel partito a, era un amico e una persona di assoluta qualità e correttezza”: “Se ne va una persona dal grande spessore umano e morale, con saldi valori etici e politici, un esempio per tutti noi”. ...