L'uscita della bara dalla Chiesa degli artisti di Roma è stata accompagnata dalla sigla del suo Show (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sono appena conclusi i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio. La funzione funebre – trasmessa in diretta su Rai 1, Rai 2 e Canale 5 – si è tenuta nella Chiesa degli artisti di Roma, ovvero la Basilica di Santa Maria in Montesanto. Oltre alla famiglia – la moglie Maria De Filippi, i figli Camilla, Saverio e Gabriele – sono accorsi in centinaia per dare l’ultimo saluto a uno dei giganti della televisione italiana. A partire dagli artisti, volti di primo piano dello spettacolo, ma anche dirigenti e politici. I funerali di Maurizio Costanzo: Maria De Filippi, ospiti e amici guarda le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sono appena conclusi i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio. La funzione funebre – trasmessa in diretta su Rai 1, Rai 2 e Canale 5 – si è tenuta nelladi, ovvero la Basilica di Santa Maria in Montesanto. Oltre alla famiglia – la moglie Maria De Filippi, i figli Camilla, Saverio e Gabriele – sono accorsi in centinaia per dare l’ultimo saluto a uno dei gigantitelevisione italiana. A partire dagli, volti di primo piano dello spettacolo, ma anche dirigenti e politici. I funerali di Maurizio Costanzo: Maria De Filippi, ospiti e amici guarda le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabbolibbo : RT @XMERIDIO78: A Parigi si è svolta un'azione per la #PACE , per l'uscita dalla #NATO e la fine della fornitura di armi all'#Ucraina . Anc… - yerteeee1 : Probabili tre scenari di questa sera 1 esce la murgia + biglietto di ritorno 2 uscita trionfale della murgia con… - matitilzus : RT @Fra_x_Alex: Il momento dell’uscita della bara?? - AntoAntoFar : RT @gibalda: Non è sufficiente allargare le maglie della nuova #opzionedonna per permettere l'uscita di poche altre #donne. Bisogna toglier… - LucaRovisoINTER : @EnricoFaraboll1 Dopo quello che si è visto in questi 12 mesi di guerra la potenza militare della Federazione russa… -