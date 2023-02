L’uomo moderno usava arco e freccia già 54mila anni fa (Di lunedì 27 febbraio 2023) – . Lo rivela uno studio pubblicato su Science Advance che afferma che nella grotta del Mandrino, un ampio riparo sotto la roccia, 12 metri di apertura, che si trova nella Francia meridionale, a 245 metri sul livello del mare, sulla riva sinistra del Rodano, sono stati trovate le prime evidenze che, nel paleolitico medio, erano già utilizzate armi a propulsione meccanica, come le combinazioni di arco e freccia o lancia-lancia-e-dardo. La scoperta, oltre a retrodatare di circa 10.000 anni l’uso di queste armi a distanza, indica che queste potrebbero aver favorito il predominio delL’uomo moderno, H. sapiens, sui Neanderthal, quando migrò dall’Africa e iniziò ad occupare i territori di quest’ultimi. In questo sito, sono stati scoperti manufatti e, in particolare un dente rotto di un bambino, risalenti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 febbraio 2023) – . Lo rivela uno studio pubblicato su Science Advance che afferma che nella grotta del Mandrino, un ampio riparo sotto la roccia, 12 metri di apertura, che si trova nella Francia meridionale, a 245 metri sul livello del mare, sulla riva sinistra del Rodano, sono stati trovate le prime evidenze che, nel paleolitico medio, erano già utilizzate armi a propulsione meccanica, come le combinazioni dio lancia-lancia-e-dardo. La scoperta, oltre a retrodatare di circa 10.000l’uso di queste armi a distanza, indica che queste potrebbero aver favorito il predominio del, H. sapiens, sui Neanderthal, quando migrò dall’Africa e iniziò ad occupare i territori di quest’ultimi. In questo sito, sono stati scoperti manufatti e, in particolare un dente rotto di un bambino, risalenti ...

