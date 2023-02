L’Ungheria accoglierà Papa Francesco dal 28 al 30 aprile (Di lunedì 27 febbraio 2023) Papa Francesco ha accolto l’invito delle autorità civili ed ecclesiali delL’Ungheria a compiere un viaggio apostolico in Ungheria dal 28 al 30 aprile, visitando la città di Budapest. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha accolto l’invito delle autorità civili ed ecclesiali dela compiere un viaggio apostolico in Ungheria dal 28 al 30, visitando la città di Budapest. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

