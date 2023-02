L'ultimo saluto al maestro con le note della sua sigla: Roma dice addio a Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un lungo applauso. Poi le note di quella canzone scritta da Franco Bacardi e Gianni Boncompagni, che tutti ricordano: la sigla (storica) del Maurizio Costanzo show. Appena parte "Se Penso A Te" piazza del Popolo, gremita di gente, applaude al maestro per antonomasia della tv. Poi il lungo corteo fino al teatro Parioli, dove per anni è andato in onda il Maurizio Costanzo show. Roma, la sua città da sempre, lo accoglie con un lungo applauso. Gente comune, amici, vip e nip: tutti pronti a ricordare Maurizio. Le due ammiraglie, Rai1 e Canale 5, hanno voluto omaggiarlo con una lunga diretta. La Toffanin da una parte e la Bortone dall'altra. Ospiti, collegamenti e tanti aneddoti. Un modo per ricordare Costanzo, che ha fatto parte della vita ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un lungo applauso. Poi ledi quella canzone scritta da Franco Bacardi e Gianni Boncompagni, che tutti ricordano: la(storica) del Maurizioshow. Appena parte "Se Penso A Te" piazza del Popolo, gremita di gente, applaude alper antonomasiatv. Poi il lungo corteo fino al teatro Parioli, dove per anni è andato in onda il Maurizioshow., la sua città da sempre, lo accoglie con un lungo applauso. Gente comune, amici, vip e nip: tutti pronti a ricordare Maurizio. Le due ammiraglie, Rai1 e Canale 5, hanno voluto omaggiarlo con una lunga diretta. La Toffanin da una parte e la Bortone dall'altra. Ospiti, collegamenti e tanti aneddoti. Un modo per ricordare, che ha fatto partevita ...

