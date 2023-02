L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo: le lacrime di Maria De Filippi e la lettera dei figli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono stati celebrati questo pomeriggio, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, i funerali solenni di Maurizio Costanzo morto venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Ad accogliere il feretro sotto la pioggia, tantissima gente che ha seguito le esequie attraverso un maxischermo allestito a piazza del Popolo. Un applauso infinito ha accompagnato l’ingresso in chiesa della bara benedetta poco prima sui gradini da monsignor Walter Insero che ha officiato la cerimonia. L’arrivo in chiesa della bara di Maurizio Costanzo (Foto da video) Gremita la Chiesa degli Artisti: chi c’era Tra i presenti: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Fedele Confalonieri, Mauro Crippa, Carlo Conti, Gerry Scotti, Lorella ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono stati celebrati questo pomeriggio, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, i funerali solenni dimorto venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Ad accogliere il feretro sotto la pioggia, tantissima gente che ha seguito le esequie attraverso un maxischermo allestito a piazza del Popolo. Un applauso infinito ha accompagnato l’ingresso in chiesa della bara benedetta poco prima sui gradini da monsignor Walter Insero che ha officiato la cerimonia. L’arrivo in chiesa della bara di(Foto da video) Gremita la Chiesa degli Artisti: chi c’era Tra i presenti: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Fedele Confalonieri, Mauro Crippa, Carlo Conti, Gerry Scotti, Lorella ...

