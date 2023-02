L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo: l’applauso, la sigla dello show, piazza del Popolo gremita per il funerale (video) (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sigla del Maurizio Costanzo show e un grande applauso. Così Maurizio Costanzo è stato salutato per l’ultima volta, al termine dei funerali che si sono svolti nella basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. «È vero si è chiuso il sipario, ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore», ha detto durante la funzione don Walter Insero, rettore della basilica che ha celebrato le esequie insieme a don Armando, un missionario amico di Costanzo, e i due sacerdoti della Chiesa. In migliaia in piazza del Popolo per Maurizio Costanzo In ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladele un grande applauso. Cosìè stato salutato per l’ultima volta, al termine dei funerali che si sono svolti nella basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti adel. «È vero si è chiuso il sipario, ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore», ha detto durante la funzione don Walter Insero, rettore della basilica che ha celebrato le esequie insieme a don Armando, un missionario amico di, e i due sacerdoti della Chiesa. In migliaia indelperIn ...

