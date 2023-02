L'ultimo flop democratico. Mai così pochi votanti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quelle andate in scena ieri sono le primarie con meno votanti di sempre. A dare i numeri, a fine giornata, è lo stesso Partito democratico: circa un milione di partecipanti, come ha comunicato Silvia Roggiani, presidente della commissione congresso del Nazareno. Nemmeno la lezione presa alle elezioni politiche del 25 settembre è riuscita ad invertire la tendenza. Infatti, tutte le volte che il Pd ha chiamato i propri elettori ad esprimersi per la scelta del segretario si è registrato un calo dell'affluenza rispetto all'edizione precedente. Nei giorni scorsi sia Bonaccini che Schlein avevano auspicato di superare la «soglia psicologica» di un milione di votanti. Un'aspettativa comunque al ribasso rispetto al trend degli ultimi anni. Dal 2007, esordio delle primarie targate Pd che elessero Walter Veltroni, al 2019 quando vinse Nicola ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quelle andate in scena ieri sono le primarie con menodi sempre. A dare i numeri, a fine giornata, è lo stesso Partito: circa un milione di partecipanti, come ha comunicato Silvia Roggiani, presidente della commissione congresso del Nazareno. Nemmeno la lezione presa alle elezioni politiche del 25 settembre è riuscita ad invertire la tendenza. Infatti, tutte le volte che il Pd ha chiamato i propri elettori ad esprimersi per la scelta del segretario si è registrato un calo dell'affluenza rispetto all'edizione precedente. Nei giorni scorsi sia Bonaccini che Schlein avevano auspicato di superare la «soglia psicologica» di un milione di. Un'aspettativa comunque al ribasso rispetto al trend degli ultimi anni. Dal 2007, esordio delle primarie targate Pd che elessero Walter Veltroni, al 2019 quando vinse Nicola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : L'ultimo flop democratico. Mai così pochi votanti #primarie #pd #27febbraio - ServadeiDanilo : Il Chonburi fa flop contro il Nongbua Pitchaya ultimo in classifica, mentre il Bangkok United viene sconfitto dal P… - Ginevra94102571 : RT @comunqueconnic: i giornalai che scoprono di non poter scrivere “l’ultimo album di Ultimo è stato un flop!!!!” - Hotmetal56 : @Agenzia_Ansa Dopo il flop dell' ultimo album in USA una ridimensionata ci vorrebbe - ansiaesaponee : RT @comunqueconnic: i giornalai che scoprono di non poter scrivere “l’ultimo album di Ultimo è stato un flop!!!!” -