Lukaku non riesce a riprendersi l’Inter: col Bologna gara in ombra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bologna-Inter non è stata la partita di Lukaku. Il belga non è riuscito a dare peso offensivo, risultando poco presente nel gioco. NUOVO STOP NEL PERCORSO – Nemmeno stavolta possiamo celebrare il ritorno di Lukaku. Dopo i passi avanti e i gol arrivati con Udinese e Porto, la partita col Bologna sembrava l’occasione giusta per riprendersi l’Inter. Invece il belga si è fermato di nuovo. Non riuscendo a incidere nei suoi 64 minuti in campo. PRESENZA DEBOLE – Questa è la mappa dei tocchi di Lukaku presa da Whoscored: Ha giocato 16 palloni in 64 minuti. Pochi, troppo pochi. Basta pensare che Lautaro Martinez è arrivato a 50. L’argentino però ha giocato 90 minuti. E allora prendiamo i 19 di Dzeko, entrato proprio al posto del belga negli ultimi 24 minuti. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)-Inter non è stata la partita di. Il belga non è riuscito a dare peso offensivo, risultando poco presente nel gioco. NUOVO STOP NEL PERCORSO – Nemmeno stavolta possiamo celebrare il ritorno di. Dopo i passi avanti e i gol arrivati con Udinese e Porto, la partita colsembrava l’occasione giusta per. Invece il belga si è fermato di nuovo. Non riuscendo a incidere nei suoi 64 minuti in campo. PRESENZA DEBOLE – Questa è la mappa dei tocchi dipresa da Whoscored: Ha giocato 16 palloni in 64 minuti. Pochi, troppo pochi. Basta pensare che Lautaro Martinez è arrivato a 50. L’argentino però ha giocato 90 minuti. E allora prendiamo i 19 di Dzeko, entrato proprio al posto del belga negli ultimi 24 minuti. ...

