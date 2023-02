Lukaku e il futuro all’Inter: Marotta definisce l’agenda col Chelsea (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il futuro di Lukaku all’Inter non è affatto scontato. E Beppe Marotta definisce i tempi di dialogo con il Chelsea. futuro DA DISCUTERE – La seconda vita all’Inter di Romelu Lukaku non sta andando come ci si aspettava. Guardando la stagione nel complesso, definirla travagliata per il belga sarebbe un eufemismo. Dopo sette mesi sono appena 701 minuti in campo per il centravanti, vittima come non mai degli infortuni fisici. Con la miseria di 4 reti, sebbene alcune di queste decisive (in ultima, quella al Porto di settimana scorsa). E tornano quindi di moda le ipotesi sul suo futuro in nerazzurro. Che dipendono anche dal fattore economico. Perché ad oggi la permanenza di Lukaku all’Inter ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildinon è affatto scontato. E Beppei tempi di dialogo con ilDA DISCUTERE – La seconda vitadi Romelunon sta andando come ci si aspettava. Guardando la stagione nel complesso, definirla travagliata per il belga sarebbe un eufemismo. Dopo sette mesi sono appena 701 minuti in campo per il centravanti, vittima come non mai degli infortuni fisici. Con la miseria di 4 reti, sebbene alcune di queste decisive (in ultima, quella al Porto di settimana scorsa). E tornano quindi di moda le ipotesi sul suoin nerazzurro. Che dipendono anche dal fattore economico. Perché ad oggi la permanenza di...

