LUCIO 80: le ristampe in vinile di LUCIO DALLA e LUCIO BATTISTI (Di lunedì 27 febbraio 2023) LUCIO 80 è un’iniziativa nata per festeggiare due miti. Il 4 e il 5 marzo del 1943 nascevano a sole 24 ore di distanza due leggende della musica Italiana, LUCIO DALLA e LUCIO BATTISTI. Per rendere omaggio a quelli che sarebbero stati gli 80 anni dei due artisti verranno promossi alcuni capolavori tratti dagli incredibili ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)80 è un’iniziativa nata per festeggiare due miti. Il 4 e il 5 marzo del 1943 nascevano a sole 24 ore di distanza due leggende della musica Italiana,. Per rendere omaggio a quelli che sarebbero stati gli 80 anni dei due artisti verranno promossi alcuni capolavori tratti dagli incredibili ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IndexmusicInfo : - Stefanofisicoit : Sony Music celebra Lucio Dalla e Lucio Battisti, due grandi leggende della musica italiana, con le ristampe in vin… - RadioDueLaghi : 80 anni di Lucio, il 4 e il 5 marzo del 1943 nascevano Dalla e Battisti. Sony Music ristampa in vinile alcuni dei l… - Newsic1 : LUCIO 80: le ristampe in vinile di LUCIO DALLA e LUCIO BATTISTI - Lopinionista : Lucio 80: le ristampe dei vinili degli album di Dalla e Battisti -