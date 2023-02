Luciana Littizzetto | “Maria De Filippi era provata e triste nei giorni prima della morte di Costanzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “L’ho vistaquando sono andata a Roma la settimana scorsa. Era, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di…”. Così, durante il programma La Bomba a Rado Deejay, parla diDeriferendo come l’abbia trovata neiche hanno preceduto ladi Maurizio. La comica torinese si trovava nella Capitale per registrare l’ospitata a C’è posta per te. In quell’occasione ha notato che la Defosse un po’ diversa dal solito, ma nessuno poteva immaginare un epilogo così improvviso. Poi, ricordando il giornalista e il suo MaurizioShow, ha dichiarato: “Noi bestie ...