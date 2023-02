Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 26 febbraio 2023 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ieri, 26è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, ancora in “lacrime” dopo l’ospitata di Gianni Morandi e la gag sulla pulizia del pavimento in stile Ariston, ha sottolineato l’importanza dell’allegria, in un momento in cui tutti sembrano arrabbiati. Lucianina ha mostrato così un cartello cattivissimo esposto fuori da una tipografia che inveisce contro i padroni dei cani che vengono portati a “liberarsi” lì davanti. Poi ha preso la palla al balzo per parlare della nuova pubblicità di una carta igienica ecologica dove un uomo si strofina contro un bambù per pulirsi, per passare poi all’argomento gabinetti pubblici. Impossibile non parlare poi di politica, dei ...