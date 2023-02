(Di lunedì 27 febbraio 2023) La 14enne è stata plagiata e sottoposta ad atti persecutori con violenze e minacce. Alla ragazza erano controllati i social, non poteva scegliere né chi frequentare né come vestirsi

La 14enne è stata plagiata e sottoposta ad atti persecutori con violenze e minacce. Alla ragazza erano controllati i social, non poteva scegliere né chi frequentare né come vestirsiAccade a, dove un ragazzino giovanissimo è stato denunciato dalla polizia per atti ... In alcuni casi ilavrebbe tirato schiaffi ad amici maschi, persino a scuola. Violenze in pubblico, ...

Lucca, ragazzo sedicenne perseguita la fidanzatina per mesi: denunciato LA NAZIONE

La Polizia di Lucca ha denunciato un ragazzo di 16 anni alla ... Verde Azzurro Notizie

Lucca, sedicenne indagato per stalking a una ragazza di 14 anni La Repubblica Firenze.it

