Lucarelli contro chi ha chiesto un selfie a Maria davanti alla bara di Costanzo: “Li avrei mandati…” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ieri alla camera ardente allestita per Maurizio Costanzo a Roma c’era Maria De Filippi, il figlio Gabriele e sono passate anche centinaia di persone comuni che hanno voluto salutare per l’ultima volta il conduttore. Qualcuno però ha sentito l’esigenza di chiedere un selfie a Maria e questo ha giustamente fatto scoppiare una polemica. Anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla questione. La giornalista ha dichiarato che se fosse stata al posto della De Filippi avrebbe reagito in modo un po’ diverso da quello della presentatrice. “Quei tizi lì che chiedono il selfie a Maria non sono poi così diversi da tanti altri che vedo tutti i giorni muoversi con lo stesso egotismo. Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 febbraio 2023) Iericamera ardente allestita per Maurizioa Roma c’eraDe Filippi, il figlio Gabriele e sono passate anche centinaia di persone comuni che hanno voluto salutare per l’ultima volta il conduttore. Qualcuno però ha sentito l’esigenza di chiedere une questo ha giustamente fatto scoppiare una polemica. Anche Selvaggiaha detto la sua sulla questione. La giornalista ha dichiarato che se fosse stata al posto della De Filippi avrebbe reagito in modo un po’ diverso da quello della presentatrice. “Quei tizi lì che chiedono ilnon sono poi così diversi da tanti altri che vedo tutti i giorni muoversi con lo stesso egotismo. Ilcon la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire ...

