Luca Laurenti in lacrime mentre ricorda Maurizio Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luca Laurenti non riesce a trattenere le lacrime nel ricordare Maurizio Costanzo, durante una recente intervista a Verissimo su Canale 5. Il dolore per la morte del giornalista si intreccia con tutti i ricordi personali e lavorativi che ha condiviso con lui, senza dubbio la scomparsa improvvisa e inaspettata del conduttore ha preso alla sprovvista molti di noi, in particolare l'artista, che lo vedeva come una sorta di figura paterna. La commozione di Luca Laurenti: un omaggio a Maurizio Costanzo Laurenti, visibilmente scosso, comincia a parlare con la voce rotta, poi scoppia in lacrime: "Maurizio è nella mia cornice familiare, ho passato con lui nove anni di Buona ...

