Loris Karius torna in campo? Sconcerto globale: occhio ai suoi guanti | Guarda (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oltre un anno dopo, Loris Karius è tornato in porta con il Newcastle United nella finale di Carabao Cup contro il Manchester United. Anche se il portiere ex Liverpool non ha potuto evitare la sconfitta, subendo due gol dopo la mezzora del primo tempo da Casemiro e Rashford sotto gli occhi della fidanzata Diletta Leotta. Karius è stato però tra i personaggi più discussi della sfida, tanto da far scatenare i tifosi sui social. A finire nel mirino del web, sono stati i guanti che Karius ha indossato: "Ma perché ha messo quelli della seconda guerra mondiale?", si sono chiesti molti utenti su Twitter. I tifosi scatenati: “Dopo questa partita Karius può fare il fabbro” Il look dell'attuale compagno di Diletta Leotta, che era a Londra per la finale, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oltre un anno dopo,to in porta con il Newcastle United nella finale di Carabao Cup contro il Manchester United. Anche se il portiere ex Liverpool non ha potuto evitare la sconfitta, subendo due gol dopo la mezzora del primo tempo da Casemiro e Rashford sotto gli occhi della fidanzata Diletta Leotta.è stato però tra i personaggi più discussi della sfida, tanto da far scatenare i tifosi sui social. A finire nel mirino del web, sono stati icheha indossato: "Ma perché ha messo quelli della seconda guerra mondiale?", si sono chiesti molti utenti su Twitter. I tifosi scatenati: “Dopo questa partitapuò fare il fabbro” Il look dell'attuale compagno di Diletta Leotta, che era a Londra per la finale, non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Loris #Karius torna in campo dopo 2 anni: sgomento per i suoi guanti 'della Seconda guerra mondiale' | Foto… - FilippoCarmigna : Il messaggio portafortuna, poi la sconfitta. Cosa è successo tra Diletta Leotta e Loris Karius - infoitsport : Il messaggio portafortuna, poi la sconfitta. Cosa è successo tra Diletta Leotta e Loris Karius - infoitsport : La lettera d’amore di Diletta Leotta per il suo Loris Karius: “Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensi… - FQMagazineit : La lettera d’amore di Diletta Leotta per il suo Loris Karius: “Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensi… -