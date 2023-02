Lollobrigida vuole pene più severe contro la violenza politica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) «Chi commette, da qualunque parte provenga, non troverà mai giustificazione da parte di questo governo». Francesco, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, nonché uno degli uomini più influenti in Fratelli d’Italia e nel governo Meloni, parla al Messaggero dopo le violenze da parte dei ragazzi di estrema destra a Firenze. In seguito all’aggressione al liceo Michelangelo di Firenze da parte di alcuni esponenti di Azione studentesca, movimento che fa parte della galassia dell’estrema destra che ruota attorno a Fratelli d’Italia, dal partito della premier finora c’è stato soprattutto silenzio. «La mia generazione ha ancora la memoria storica di quanto successe alla fine degli anni Sessanta quando si è sottovalutato l’emergere di certi fenomeni», dice. «Ora purtroppo questa memoria storica ...