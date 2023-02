Lollobrigida: «Mai più anni ’70. Servono pene più severe contro la spirale di violenza» (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Quando l’incendio scoppia, colpisce tutti”. Francesco Lollobrigida, in una lunga intervista al Messaggero, fa il punto sui temi caldi dell’attualità politica. A cominciare dalla spirale di violenza di queste settimane. Dalle provocazioni degli anarchici insurrezionalisti agli scontri di Firenze, alla profanazione della corona di fiori davanti alla lapide di Paolo Di Nella. Fenomeni che non vanno sottovalutati – avverte il ministro dell’Agricoltura – e che il governo respinge da qualsiasi parte provengano. “La mia generazione ha ancora la memoria storica di quanto successe alla fine degli anni 60. Quando si è sottovalutato l’emergere di certi fenomeni. Ora purtroppo questa memoria storica si sta perdendo”. Lollobrigida: non sottovalutiamo il clima di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Quando l’incendio scoppia, colpisce tutti”. Francesco, in una lunga intervista al Messaggero, fa il punto sui temi caldi dell’attualità politica. A cominciare dalladidi queste settimane. Dalle provocazioni degli anarchici insurrezionalisti agli scontri di Firenze, alla profanazione della corona di fiori davanti alla lapide di Paolo Di Nella. Fenomeni che non vanno sottovalutati – avverte il ministro dell’Agricoltura – e che il governo respinge da qualsiasi parte provengano. “La mia generazione ha ancora la memoria storica di quanto successe alla fine degli60. Quando si è sottovalutato l’emergere di certi fenomeni. Ora purtroppo questa memoria storica si sta perdendo”.: non sottovalutiamo il clima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Lollobrigida: «Mai più anni ’70. Servono pene più severe contro la spirale di violenza» - rebeccamanzoni1 : RT @tempoweb: “Mai interpellata”. Bomba sull’eredità di Gina #Lollobrigida: parla l'ex avvocato #storieitaliane #rai1 #ingroia #23febbraio… - OssaniAnna : RT @DomaniGiornale: ???? Fino alle elezioni Gianluca Caramanna, dirigente di Fratelli d'Italia vicino al ministro #Lollobrigida, per quasi 2… - 1vs100tw : #pomeriggio5 La lettera di Gina Lollobrigida Mai sentita in TV ?????? - misiagentiles : RT @DomaniGiornale: ???? Fino alle elezioni Gianluca Caramanna, dirigente di Fratelli d'Italia vicino al ministro #Lollobrigida, per quasi 2… -