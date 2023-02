“Lo hanno voluto portare lì”. Maurizio Costanzo, il gesto più commovente dopo i funerali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Tantissimi coloro che hanno partecipato all’ultimo saluto per il conduttore televisivo, che c’è stato nella Chiesa degli Artisti. Presenti, oltre alla moglie Maria De Filippi e ai figli dell’uomo, molti personaggi famosi tra cui Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Pio e Amedeo, Mara Venier, Alfonso Signorini, Enrico Papi, Paolo Sorrentino, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Eleonora Daniele e Raffaella Mennoia. Durante i funerali di Maurizio Costanzo, c’è stata grandissima commozione con la figlia Camilla che ha letto un meraviglioso messaggio a nome anche degli altri fratelli. Poi Gerry Scotti ha letto la poesia degli artisti. Al termine della cerimonia funebre, all’uscita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio si sono celebrati idi. Tantissimi coloro chepartecipato all’ultimo saluto per il conduttore televisivo, che c’è stato nella Chiesa degli Artisti. Presenti, oltre alla moglie Maria De Filippi e ai figli dell’uomo, molti personaggi famosi tra cui Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Pio e Amedeo, Mara Venier, Alfonso Signorini, Enrico Papi, Paolo Sorrentino, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Eleonora Daniele e Raffaella Mennoia. Durante idi, c’è stata grandissima commozione con la figlia Camilla che ha letto un meraviglioso messaggio a nome anche degli altri fratelli. Poi Gerry Scotti ha letto la poesia degli artisti. Al termine della cerimonia funebre, all’uscita ...

