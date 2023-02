Liverpool vs Wolverhampton Wanderers – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 febbraio 2023) I tifosi non si aspetteranno scintille ad Anfield mercoledì 1 marzo sera, quando due squadre avare di gol comerinnoveranno le ostilità per la quarta volta quest’anno in Premier League. I Reds hanno ottenuto un punto nel pareggio per 0-0 in casa del Crystal Palace sabato scorso, mentre gli uomini di Julen Lopetegui sono usciti dal loro incontro con il Fulham con un punto in una situazione di stallo per 1-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’umiliazione del Real Madrid per 5-2 sul proprio terreno di gioco ha lasciato senza ...