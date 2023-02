LIVE Verona-Fiorentina 0-2 | viola vicini al tris

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : HELLAS VERONA-FIORENTINA 0-1, SEGUI IL LIVE DI FV! - infoitsport : LIVE Verona-Fiorentina 0-1: Lasagna a un passo dal pari | Primapagina - FiorentinaUno : #HellasVeronaFiorentina 0?-2? ?60' Occasione #Fiorentina , Cross di #Terzic, #Ikonè a botta sicura calcia verso l… - FiorentinaUno : #HellasVeronaFiorentina 0?-2? ?56' Cambio #Fiorentina, Esce #Barak entra #Bonaventura Segui la nostra diretta tes… - PantheonVerona : ?? TG DAILY 27.02.2023 ?? ?? Guarda qui ?? -

Al Bentegodi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,e Fiorentina si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...Formazioni UFFICIALI- FiorentinaVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. Allenatore: ZaffaroniFIORENTINA (4 - 3 - 3): ...

Verona-Fiorentina 0-2 LIVE: prima Ikonè e poi Nico Gonzalez, murati entrambi Viola News

Verona-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

LIVE Verona-Fiorentina 0-1: Lasagna a un passo dal pari ... Calciomercato.com

Live F1, Verona-Fiorentina 0-2: Dentro Jovic e Castrovilli FiorentinaUno.com

Milano-Cortina, Zaia: «Chiusura all'Arena di Verona» Calcio e Finanza

Trasferta a Verona per la Fiorentina che al Bentegodi cerca un successo in campionato che manca ormai dallo scorso 7 gennaio. Match importante anche per i padroni di casa dell’Hellas che in caso di vi ...Continua la 24esima giornata di Serie A con i due posticipi del lunedì. Il primo va in scena alle 18:30 e mette di fronte Hellas Verona e Fiorentina. La prima sta vivendo un buon momento di forma e, d ...