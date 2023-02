LIVE Verona-Fiorentina 0-2: Cabral non si ferma più! (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua la 24esima giornata di Serie A con i due posticipi del lunedì. Il primo va in scena alle 18:30 e mette di fronte Hellas Verona... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Continua la 24esima giornata di Serie A con i due posticipi del lunedì. Il primo va in scena alle 18:30 e mette di fronte Hellas...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #HellasVeronaFiorentina 0?-2? ?38' GOL #FIORENTINA,SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO, CABRAL DENTRO L'AREA PICC… - Gazzettino : #verona-#fiorentina LA DIRETTA Ultima spiaggia per i giallobù per restare agganciati al #treno salvezza - FiorentinaUno : #HellasVeronaFiorentina 0?-1? ?31' Occasione #HellasVerona, #Duda vicino al pareggio. Il centrodestra mette il mir… - FiorentinaUno : #HellasVeronaFiorentina 0?-1? ?26' Ammonizione #Fiorentina, Giallo per #Igor, il difensore della #Fiorentina segue… - sportli26181512 : LIVE Verona-Fiorentina 0-1: Lazovic, esterno alla Modric, ma è in fuorigioco -