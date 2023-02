LIVE Sci alpino, Slalom Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: Ginnis squalificato! Vince Steen Olsen: il giallo dell’inforcata (Di lunedì 27 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa lunga DIRETTA. Vi auguriamo una serena buonanotte. 23.25 AJ Ginnis ha inforcato! I giudici hanno deciso dopo un controllo delle immagini durato una ventina di minuti. Vittoria del norvegese Alexander Steen Olsen con 5 centesimi di vantaggio sul connazionale Timon Haugan e 24 centesimi su Popov. 23.20 I giudici stanno analizzando tutte le immagini. Si attende una decisione sull’inforcata di Ginnis: chi ha vinto lo Slalom? 23.13: Attesa febbrile per la decisione sulla inforcata di Ginnis che dalle immagini sembra davvero netta 23.10: Si infittisce il giallo! Si sta controllando con le immagini tv 23.07: Si sta controllando ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa lunga. Vi auguriamo una serena buonanotte. 23.25 AJha inforcato! I giudici hanno deciso dopo un controllo delle immagini durato una ventina di minuti. Vittoria del norvegese Alexandercon 5 centesimi di vantaggio sul connazionale Timon Haugan e 24 centesimi su Popov. 23.20 I giudici stanno analizzando tutte le immagini. Si attende una decisione sull’inforcata di: chi ha vinto lo? 23.13: Attesa febbrile per la decisione sulla inforcata diche dalle immagini sembra davvero netta 23.10: Si infittisce il! Si sta controllando con le immagini tv 23.07: Si sta controllando ...

