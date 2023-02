Lite in diretta SKY, Alvino attacca sui social: “Sanno di essere servi per l’eternità!” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante Sky Calcio Show c’è stato un battibecco tra Fabio Caressa e Bucciantini, i due hanno avuto una discussione riguardo il possesso palla. Al termine della discussione, è stato Caressa a zittire l’opinionista attaccandolo con queste dichiarazioni: “Che vuol dire il possesso palla? Niente, è una statistica che non esiste. Dal punto di vista statistico non vuol dire nulla. Qui sono io che ti lascio intervenire, abbi pazienza. Ora vai, dici la tua. Cartellino giallo bravo” Caressa Il commento di Alvino In merito all’accaduto è intervenuto anche il giornalista napoletano Carlo Alvino che ha duramente attaccato con un post sul suo profilo Facebook: “Se la tirano da padroni, ma hanno lo sguardo dei servi. Se sono così arroganti, così furiosi, è perché Sanno di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante Sky Calcio Show c’è stato un battibecco tra Fabio Caressa e Bucciantini, i due hanno avuto una discussione riguardo il possesso palla. Al termine della discussione, è stato Caressa a zittire l’opinionistandolo con queste dichiarazioni: “Che vuol dire il possesso palla? Niente, è una statistica che non esiste. Dal punto di vista statistico non vuol dire nulla. Qui sono io che ti lascio intervenire, abbi pazienza. Ora vai, dici la tua. Cartellino giallo bravo” Caressa Il commento diIn merito all’accaduto è intervenuto anche il giornalista napoletano Carloche ha duramenteto con un post sul suo profilo Facebook: “Se la tirano da padroni, ma hanno lo sguardo dei. Se sono così arroganti, così furiosi, è perchédi ...

