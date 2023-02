L’Italia di Meloni può fare la differenza con l’India. Il commento di Vas Shenoy (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, dovrebbe atterrare a Nuova Delhi il 2 marzo come ospite d’onore per inaugurare i Raisina Dialogues, organizzati dalla ORF Foundation, un importante think tank indiano, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri indiano. Durante la sua visita, avrà anche incontri bilaterali con il primo ministro indiano Narendra Modi. L’ultima visita di un presidente del Consiglio in India risale al 2017, a Palazzo Chigi c’era Paolo Gentiloni. Nel frattempo, il presidente Modi è stato in Italia per il G20 nell’ottobre 2021. Meloni è la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio in Italia e, a 45 anni, è la seconda persona più giovane a farlo nella storia del Paese. La sua visita in India è significativa in quanto prosegue gli sforzi del suo predecessore, Mario Draghi, per avvicinare le due ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giorgia, presidente del Consiglio, dovrebbe atterrare a Nuova Delhi il 2 marzo come ospite d’onore per inaugurare i Raisina Dialogues, organizzati dalla ORF Foundation, un importante think tank indiano, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri indiano. Durante la sua visita, avrà anche incontri bilaterali con il primo ministro indiano Narendra Modi. L’ultima visita di un presidente del Consiglio in India risale al 2017, a Palazzo Chigi c’era Paolo Gentiloni. Nel frattempo, il presidente Modi è stato in Italia per il G20 nell’ottobre 2021.è la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio in Italia e, a 45 anni, è la seconda persona più giovane a farlo nella storia del Paese. La sua visita in India è significativa in quanto prosegue gli sforzi del suo predecessore, Mario Draghi, per avvicinare le due ...

