L'ipocrisia dell'Ue sul naufragio di Crotone (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oltre cinquanta migranti sono morti ieri nel più grave naufragio avvenuto nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Ma non è stato un naufragio qualsiasi: l'imbarcazione partita dalla Turchia si è schiantata sulla costa di Crotone, cioè all'interno delle acque territoriali dell'Italia e dell'Unione europea. Ma, al di là delle parole di cordoglio, dai leader dell'Ue non sono venuti appelli a rafforzare le operazioni di salvataggio in mare. “Sono profondamente addolorata per il terribile naufragio al largo della Calabria”, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: “La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia. Tutti insieme, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oltre cinquanta migranti sono morti ieri nel più graveavvenuto nel Mediterraneo dall'inizio'anno. Ma non è stato unqualsiasi: l'imbarcazione partita dalla Turchia si è schiantata sulla costa di, cioè all'internoe acque territoriali'Italia e'Unione europea. Ma, al di làe parole di cordoglio, dai leader'Ue non sono venuti appelli a rafforzare le operazioni di salvataggio in mare. “Sono profondamente addolorata per il terribileal largoa Calabria”, ha detto la presidentea Commissione, Ursula von der Leyen: “La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia. Tutti insieme, ...

