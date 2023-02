Lione-Grenoble Coppa di Francia | 28-02-2023 ore 21 | 10 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La comoda vittoria sull’Angers è un buon viatico per ildi Blanc, che inaugura i quarti di finale didiaffrontando in casa il. È stata una gara comoda per i Gones che sono riusciti a chiuderla senza troppi problemi e a portare a casa una vittoria che permette loro di avvicinare le prime posizioni e tentare un rush finale per agguantare InfoBetting: Scommesse Sportive e