Lino Guanciale sulla stagione 2 de Il Commissario Riccardi: "Grande crescita" (Di lunedì 27 febbraio 2023) I fan di Lino Guanciale non vedono l'ora di assistere alla seconda stagione de Il Commissario Ricciardi. Le nuove puntate sarebbero dovute andare in onda, su Rai 1, a partire dal 27 Febbraio. A seguito di un cambiamento nel palinsesto, però, la data prescelta è stata spostata al 6 Marzo. L'attore, in una recente intervista per Libero Magazine, ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più. Il protagonista subirà grandi cambiamenti. Gli eventi passati avranno importanti ripercussioni sulla sua personalità. Questo darà vita a una forte crescita personale che darà spazio all'amore: Tutto quello che gli è successo nella prima stagione ha lasciato un segno profondo, tanto che in queste nuove puntate le crepe si aprono e diventano falle da cui passa un nuovo desiderio di ...

