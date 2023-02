L’imprenditore vittima della ex di De Rossi: “Disse ai suoi uomini di farmi fare il bonifico e poi di uccidermi” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Oggi ho la consapevolezza di essere finito in una trappola”. Lo ha raccontato L’imprenditore Antonello Ieffi, 44 anni, dopo la condanna per rapina e tentata estorsione di Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi. Una vicenda iniziata a marzo 2013 e terminata la settimana scorsa, con la condanna della donna a 7 anni e due mesi. Secondo i giudici del tribunale di Roma, Ieffi sarebbe stato attirato nell’abitazione della donna, dove sarebbe stato picchiato da persone legate alla 39enne per estorcergli denaro. “Non era solo bella e simpatica. Era anche molto intelligente e sveglia. Avevo capito che aveva fiuto per gli affari ecco perché non mi sono sorpreso quando ha chiesto di entrare in quello del fotovoltaico di cui mi occupavo in quel momento. Solo in un’occasione ha mostrato la sua indole”, ha raccontato a Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Oggi ho la consapevolezza di essere finito in una trappola”. Lo ha raccontatoAntonello Ieffi, 44 anni, dopo la condanna per rapina e tentata estorsione di Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De. Una vicenda iniziata a marzo 2013 e terminata la settimana scorsa, con la condannadonna a 7 anni e due mesi. Secondo i giudici del tribunale di Roma, Ieffi sarebbe stato attirato nell’abitazionedonna, dove sarebbe stato picchiato da persone legate alla 39enne per estorcergli denaro. “Non era solo bella e simpatica. Era anche molto intelligente e sveglia. Avevo capito che aveva fiuto per gli affari ecco perché non mi sono sorpreso quando ha chiesto di entrare in quello del fotovoltaico di cui mi occupavo in quel momento. Solo in un’occasione ha mostrato la sua indole”, ha raccontato a Il ...

