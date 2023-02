Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_NBA : Lillard stellare: 71 punti e Portland piega Houston. Rimonta Lakers a Dallas -

Portland:71 (9/16, 13/22, 14/14 tl), Grant 13, Little 11. Rimbalzi: Little 9. Assist:6. Houston: Sengun 17 (8/16, 1/2 tl), Tate 17 (7/9, 0/2, 3/4 tl), Nix 16. Rimbalzi: Eason, ...Portland:71 (9/16, 13/22, 14/14 tl), Grant 13, Little 11. Rimbalzi: Little 9. Assist:6. Houston: Sengun 17 (8/16, 1/2 tl), Tate 17 (7/9, 0/2, 3/4 tl), Nix 16. Rimbalzi: Eason, ...

Lillard stellare: 71 punti e Portland piega Houston. Rimonta Lakers a Dallas La Gazzetta dello Sport

L'NBA ha comunicato tutte le riserve dell'All-Star Game 2023 BasketUniverso

Minicopa Endesa 2023: Il Real Madrid supera il Barça, Landoure MVP con 82 di valutazione Sportando

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Lillard segna 11 triple, la stoppata di Keldon Johnson e Cunningham ko Eurosport IT