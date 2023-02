Ligue 1 | il Psg come il Napoli | lotta per il titolo già decisa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la netta vittoria nello scontro diretto di ieri sera contro il Marsiglia, il PSG si avvicina ad essere ancora campione di Francia Lo si era capito già una settimana fa e ieri se n’è avuta la conferma nel modo più solare che ci possa essere: in1, quando arriva il momento clou, il Psg sa semprefare la differenza. Nello scorso turno, con un finale di fuoco, era riuscito a ribaltare il Lille passando da una clamorosa sconfitta a una vittoria per 3-2 negli ultimi istanti del match. Autori dell’exploit gli stessi che si sono ripetuti domenica sera: Kylian Mbappé e Lionel Messi. Solo che a Marsiglia c’era qualcosa in più dell’insidia di un giorno storto corretto in corsa: stavolta di fronte c’era la squadra che in caso di vittoria si sarebbe portata a -2 dai parigini capoclassifica. E che credenziali per poterli mettere in difficoltà ...