Ligue 1, giornata 25: Marsiglia ko, il PSG vola a +8 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella sfida che poteva riaprire definitivamente la Ligue 1, il PSG risponde presente con un tris al Marsiglia nella giornata 25: la squadra di Galtier vola a +8 sugli Olympiens. Il Nizza dilaga a casa del Monaco, pareggia il Lens mentre in coda Ajaccio e Auxerre salgono a ridosso della zona salvezza. Successi in trasferta per Lione e Rennes. Ligue 1, giornata 25: Marsiglia-PSG 0-3, Monaco-Nizza 0-3, Lille-Brest 2-1 Il Paris Saint-Germain non sbaglia nel posticipo e big match di giornata: 0-3 a domicilio del Marsiglia e quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Gli Olympiens si fermano dopo due vittorie di fila e vedono allontanarsi la capolista. Sugli scudi Mbappé con due reti: vantaggio al 25’ con un bel diagonale in ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella sfida che poteva riaprire definitivamente la1, il PSG risponde presente con un tris alnella25: la squadra di Galtiera +8 sugli Olympiens. Il Nizza dilaga a casa del Monaco, pareggia il Lens mentre in coda Ajaccio e Auxerre salgono a ridosso della zona salvezza. Successi in trasferta per Lione e Rennes.1,25:-PSG 0-3, Monaco-Nizza 0-3, Lille-Brest 2-1 Il Paris Saint-Germain non sbaglia nel posticipo e big match di: 0-3 a domicilio dele quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Gli Olympiens si fermano dopo due vittorie di fila e vedono allontanarsi la capolista. Sugli scudi Mbappé con due reti: vantaggio al 25’ con un bel diagonale in ...

