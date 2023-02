Lies of P: l’edizione fisica sarà prodotta da Fireshine Games (Di lunedì 27 febbraio 2023) Annunciata l’edizione fisica di Lies of P che sarà rilasciata da Fireshine Games. In quest’articolo vi parliamo in dettaglio del gioco Fireshine Games ha annunciato nelle ultime ore di aver stretto una partnership con NEOWIZ per pubblicare un’edizione fisica dell’action souls-like Lies of P. Questa edizione, arriverà in contemporanea con l’uscita digitale ad agosto e sarà disponibile per PS5, PS4 e per le console Xbox Series XS e Xbox One. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Lies of P: le parole di Fireshine Games sull’edizione fisica Ispirato alla nota storia di Pinocchio, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 febbraio 2023) Annunciatadiof P cherilasciata da. In quest’articolo vi parliamo in dettaglio del giocoha annunciato nelle ultime ore di aver stretto una partnership con NEOWIZ per pubblicare un’edizionedell’action souls-likeof P. Questa edizione, arriverà in contemporanea con l’uscita digitale ad agosto edisponibile per PS5, PS4 e per le console Xbox Series XS e Xbox One. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.of P: le parole disulIspirato alla nota storia di Pinocchio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GameXperienceIT : Lies of P, l’edizione fisica annunciata ufficialmente - tuttoteKit : Lies of P: l'edizione fisica sarà prodotta da Fireshine Games #FireshineGames #LiesOfP #Neowiz #PS4 #PS5 #XboxOne… - Console_Tribe : Fireshine collabora con NEOWIZ per l’edizione fisica di Lies of P - - pressstart_xyz : Fireshine Games e NEOWIZ insieme per l'Edizione Fisica di Lies of P - TWGEEKIT : Fireshine collabora con NEOWIZ per l’edizione fisica di “Lies of P” -