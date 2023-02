Libretto postale: vantaggi e svantaggi prima del compimento dei 18 anni di età (Di lunedì 27 febbraio 2023) Com’è naturale, nel corso degli anni Poste Italiane ha modificato la sua offerta di strumenti di risparmio indirizzati ai minori. Come sappiamo, si tratta di strumenti che moltissimi genitori e nonni adoperano per fare un regalo a figli e nipoti e al tempo stesso impartire ai giovani una salutare lezione sul valore del risparmio. Libretto di risparmio postale – foto di Blowingpost Se anche voi volete lasciare qualcosa ai figli, dovete tenere conto delle tre fasce in cui è stato articolato da Poste italiane il deposito di risparmio. C’è una prima fascia che va da zero a 12 anni, una seconda che va da 12 a 14 anni e una terza che copre l’intervallo 14-18. Per ovvi motivi, l’ultima fascia è anche quella che di solito vede il Libretto trasformarsi da strumento per ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Com’è naturale, nel corso degliPoste Italiane ha modificato la sua offerta di strumenti di risparmio indirizzati ai minori. Come sappiamo, si tratta di strumenti che moltissimi genitori e nonni adoperano per fare un regalo a figli e nipoti e al tempo stesso impartire ai giovani una salutare lezione sul valore del risparmio.di risparmio– foto di Blowingpost Se anche voi volete lasciare qualcosa ai figli, dovete tenere conto delle tre fasce in cui è stato articolato da Poste italiane il deposito di risparmio. C’è unafascia che va da zero a 12, una seconda che va da 12 a 14e una terza che copre l’intervallo 14-18. Per ovvi motivi, l’ultima fascia è anche quella che di solito vede iltrasformarsi da strumento per ...

