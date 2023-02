“Libere sempre – Camminare di notte, senza paura”: l’iniziativa di Donnexstrada a Roma (Di lunedì 27 febbraio 2023) Venerdì 7 marzo a partire dalle ore 21 nelle vie dei quartieri Pigneto e San Lorenzo di Roma si terrà una camminata notturna per rivendicare il diritto fondamentale di ogni essere umano, la libertà. Lo scopo dell’iniziativa, realizzata da Donnexstrada – Associazione non profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada – è quello di accendere un faro sulla (non) sicurezza delle strade, soprattutto nelle ore notturne. La percezione di mancata sicurezza nelle ore notturne, che racchiude in sé un alto valore simbolico, nasce da un’indagine realizzata da Donnexstrada sulla percezione di sicurezza che le donne hanno nel Camminare per strada. La fotografia generata dai risultati delinea una situazione difficile e a tratti drammatica: nelle principali città metropolitane, oltre il 90% ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Venerdì 7 marzo a partire dalle ore 21 nelle vie dei quartieri Pigneto e San Lorenzo disi terrà una camminata notturna per rivendicare il diritto fondamentale di ogni essere umano, la libertà. Lo scopo del, realizzata da– Associazione non profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada – è quello di accendere un faro sulla (non) sicurezza delle strade, soprattutto nelle ore notturne. La percezione di mancata sicurezza nelle ore notturne, che racchiude in sé un alto valore simbolico, nasce da un’indagine realizzata dasulla percezione di sicurezza che le donne hanno nelper strada. La fotografia generata dai risultati delinea una situazione difficile e a tratti drammatica: nelle principali città metropolitane, oltre il 90% ...

