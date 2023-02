Lexus presenta l’installazione “Shaped by Air” alla Milano Design Week (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lexus tornerà quest’anno alla Milano Design Week con una nuova installazione dell’acclamata artista e architetto newyorkese Suchi Reddy. “Shaped by Air” sarà il fulcro della sua presenza alla celebrazione mondiale del Design internazionale. L’occasione vedrà anche la presentazione pubblica dei prototipi creati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023. Reddy, fondatrice di Reddymade Architecture and Design, si è ispirata alle curve e alla maestria artigianale della Lexus Electrified Sport coupè. Ha prodotto un’opera d’arte elegante e leggera che esprime la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –tornerà quest’annocon una nuova instzione dell’acclamata artista e architetto newyorkese Suchi Reddy. “by Air” sarà il fulcro della sua presenzacelebrazione mondiale delinternazionale. L’occasione vedrà anche lazione pubblica dei prototipi creati dai quattro vincitori delAward 2023. Reddy, fondatrice di Reddymade Architecture and, si è ispirata alle curve emaestria artigianale dellaElectrified Sport coupè. Ha prodotto un’opera d’arte elegante e leggera che esprime la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza del ...

