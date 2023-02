L' evasione annunciata di Marco Raduano

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 febbraio 2023) È stata una fugaquella che è avvenuta nel carcere di massima sicurezza nuorese di Badu 'e Carros in Sardegna, dove il boss della mafia Garganicaè scappato calandosi con delle lenzuola dal muro di cinta. Un’che avrebbe potuto essere evitata soprattutto se gli organi competenti avessero preso in considerazione le relazioni della dell’ex capo della polizia penitenziaria del carcere nuorese Manuela Cojana che dal 2020 aveva più volte segnalato le numerose criticità all’interno della struttura penitenziaria rimaste a lettera morta. Relazioni tecniche sulla struttura e sulla carenza di personale per le quali secondo i documenti che abbiamo non solo sono state ignorate dal Provveditorato ma sarebbe stata oltretutto trasferita. Il Dirigente aggiunto della polizia penitenziaria in ...