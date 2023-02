L’Europa strabica ricordi la lezione di Carli La crescita è la stella polare

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Corsi e ricorsi. Per marzo la Banca centrale europea ha già annunciato un nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base, dopo quello varato a febbraio e i precedenti decisi nel 2022. La Bce fa il suo mestiere: come da mandato, preserva la stabilità dei prezzi per assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine. Ma gli automatismi rischiano di essere pericolosi, se non si tiene conto dei cambiamenti nel contesto e della frammentazione tra i Paesi. Fabio Panetta, membro del board della Bce, con una battuta ad effetto, lo ha fatto capire molto bene citando “Emozioni” di Lucio Battisti (non si può continuare a «guidare come un pazzo a fari spenti nella notte») e invitando ad «adottare una politica monetaria realmente fondata sui dati». Perché, in caso contrario, è grande il pericolo che la stretta monetaria si riveli eccessiva e finisca per strozzare la ...