Letteratura e cinema per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo: il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL Lecce lancia il progetto "Lettere da Hasard" (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) - Un'originale iniziativa per informare, sensibilizzare e prevenire il gioco d'azzardo patologico attraverso libri e film Lecce, 27 febbraio 2023. Nel 2022 gli italiani hanno speso circa 140 miliardi di euro nel gioco d'azzardo "legale", soprattutto online, segnando un aumento record del 30% rispetto all'anno precedente. Quella della ludopatia è divenuta ormai la prima azienda italiana per fatturato. In risposta a tale emergenza, un'originale iniziativa viene dalla Puglia che, come rilevato da recenti studi del CNR, è una delle regioni dove il gioco d'azzardo è più diffuso, con la provincia di Lecce maggiormente coinvolta dal fenomeno. Per sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica, ...

