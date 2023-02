Leo Gullotta | chi è | età | carriera | film | fidanzato | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo aver trascorso insieme parte delle feste natalizie, anche oggi la padrona di casa del salotto tv terrà compagnia ai suoi telespettatori e accoglierà in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dallaalla vita privata. Proprio come farà Leo, ospite di Serena Bortone su Rai 1. Dagli esordi al debutto di LeoLeo, all’anagrafe Salvatore Leopoldo, è nato a Catania il 6 gennaio del 1946 ed è un noto attore, comico, doppiatore e imitatore. Ultimo di seio, fin da piccolo si è avvicinato al mondo dello spettacolo: ha recitato al cinema, in teatro e ha partecipato a ...