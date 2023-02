L’eleganza dell’uomo in vestaglia | ecco le scelte di MoltoUomo it

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sa, con la pandemia e la vita forzata in casa che è diventata così più confortevole, sono cambiate alcune abitudini fondamentali così come sono cambiati i capi utilizzati tra le mura domestiche. Tra questi si è riscoperta ladiventata un vero e proprio capospalla indoor di lusso che non può mancare nel guardaroba di un uomo. Nell’intimità della propria casa infatti laavvolge; la sera sul divano davanti alla televisione e al mattino con una tazza di caffè. Il galateo vuole che lada uomo si indossi sopra il pigiama e senza le calze. Normalmente in seta fino sotto il ginocchio, tendenzialmente in tinta unita blu o grigia, è diventata colorata e a fantasia nel corso degli anni grazie alle più grandi case di moda che l’hanno spesso reinterpretata. Viene indossata in casa per comodità o per ...