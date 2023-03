L’eleganza della vestaglia da uomo, ecco le scelte di MoltoUomo.it (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sa, con la pandemia e la vita forzata in casa che è diventata così più confortevole, sono cambiate alcune abitudini fondamentali così come sono cambiati i capi utilizzati tra le mura domestiche. Tra questi si è riscoperta la vestaglia diventata un vero e proprio capospalla indoor di lusso che non può mancare nel guardaroba di un uomo. Nell’intimità della propria casa infatti la vestaglia avvolge; la sera sul divano davanti alla televisione e al mattino con una tazza di caffè. Il galateo vuole che la vestaglia da uomo si indossi sopra il pigiama e senza le calze. Normalmente in seta fino sotto il ginocchio, tendenzialmente in tinta unita blu o grigia, è diventata colorata e a fantasia nel corso degli anni grazie alle più grandi case di moda che l’hanno spesso ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si sa, con la pandemia e la vita forzata in casa che è diventata così più confortevole, sono cambiate alcune abitudini fondamentali così come sono cambiati i capi utilizzati tra le mura domestiche. Tra questi si è riscoperta ladiventata un vero e proprio capospalla indoor di lusso che non può mancare nel guardaroba di un. Nell’intimitàpropria casa infatti laavvolge; la sera sul divano davanti alla televisione e al mattino con una tazza di caffè. Il galateo vuole che ladasi indossi sopra il pigiama e senza le calze. Normalmente in seta fino sotto il ginocchio, tendenzialmente in tinta unita blu o grigia, è diventata colorata e a fantasia nel corso degli anni grazie alle più grandi case di moda che l’hanno spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Domenico1oo777 : 'Lo STILE e' l'immagine della PERSONALITA'...lo stile e' ELEGANZA,non stravaganza...l'importante e' non farsi notar… - rateddrs : RT @FashionSabry: ?? Amiche amici ecco un fiore all’occhiello della mia collezione. I collant anni 60 con cucitura in puro nylon… io credo c… - Patty_Rose_L : RT @CarloBotta_: @borghi_claudio @bazaaritalia @GFBwedding Credo sia una delle migliori al mondo. @GFBwedding sa abbinare il buongusto, l'e… - FashionSabry : ?? Amiche amici ecco un fiore all’occhiello della mia collezione. I collant anni 60 con cucitura in puro nylon… io c… - CarloBotta_ : RT @CarloBotta_: @borghi_claudio @bazaaritalia @GFBwedding Credo sia una delle migliori al mondo. @GFBwedding sa abbinare il buongusto, l'e… -

Capispalla da uomo: le tendenze del 2023 ... senza mai perdere di vista l'eleganza. Tra i capispalla must - ... il trench coat si riconferma come un must - have della stagione ... Trasparenze, glitter e paillettes: i look delle sfilate a cui ispirarsi per la Primavera 2023 Immancabile poi l'eleganza senza tempo del bianco e nero . ... Trasparenze audaci Tema centrale delle sfilate SS23 è la ricerca della ... Milano: Cineteca Mic dedica rassegna all'eleganza di Valentina Cortese Eleganza divina', con sette pellicole, alcune delle quali inedite ... attraverso una selezione dalla nutritissima filmografia della ... Alessandro Blasetti e stranieri come François Truffaut, Joseph L. ... ... senza mai perdere di vista. Tra i capispalla must - ... il trench coat si riconferma come un must - havestagione ...Immancabile poisenza tempo del bianco e nero . ... Trasparenze audaci Tema centrale delle sfilate SS23 è la ricerca...divina', con sette pellicole, alcune delle quali inedite ... attraverso una selezione dalla nutritissima filmografia... Alessandro Blasetti e stranieri come François Truffaut, Joseph. ... Per Giorgio Armani l’eleganza è delicatezza Il Sole 24 ORE