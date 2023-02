“Lei lascia la casa tra poche ore” Terremoto al GF Vip | la notizia ha già raggiunto il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023) GF Vip 7, si avvicina la nuova puntata e per gli inquilini sale la tensione; tanta carne al fuoco con Alfonso Signorini che avrà il suo bel da fare per tenere a bada gli animi bollenti della. Grande attesa per il nuovo confronto che ci dovrebbe essere tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ma non solo, anche Antonella sarà, con molta probabilità, grande protagonista. Nelle ore scorse infatti si è sfogata coi suoi amici Persiani e ha pianto sotto le coperte. A Sarah Altobello ha confidato di essere stanca di sentirsi sempre presa di mira nella: “A me solo i difetti escono“. Quest’ultima l’ha confortata: “Tu rispetto a molti qua dentro hai tanti pregi, sei una persona meravigliosa!”. Intanto, però, i fan continuano a discutere sul comportamento di Edoardo Donnamaria. Edoardo Donnamaria ha spiegato che il motivo principale della rottura con ...